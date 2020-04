Bayern will bei Corona-Lockerungen behutsamer vorgehen

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern wird bei den Lockerungen der Corona-Beschränkungen nach Angaben von Ministerpräsident Söder langsamer vorgehen als andere Bundesländer. So soll zum Beispiel der Schulunterricht am erst 11. Mai schrittweise beginnen und damit eine Woche später als von Bund und Ländern vereinbart. Bayern werde auch bei den Öffnungen von Geschäften zeitversetzt vorgehen, so Söder. Gestern hatten sich Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder auf einen Fahrplan für den Weg aus der Corona-Krise geeinigt. Dieser sieht unter anderem vor, dass die Ausgangsbeschränkungen bis mindestens zum 3. Mai verlängert werden. Heute will die bayerische Staatsregierung die einzelnen Beschlüsse beraten und wie Söder wörtlich sagte "prüfen".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 06:00 Uhr