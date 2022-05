Bayern will Ausbau von Mobilfunkmasten beschleunigen

Lauterbach warnt vor Druck auf Eltern bei Corona-Impfung für Kinder

Berlin: Die Ständige Impfkommission hat sich dafür ausgesprochen, alle Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen Corona impfen zu lassen. Sie sollen zunächst nur eine Dosis mit einem mRNA-Wirkstoff erhalten, so das Gremium. Die Impfung soll vorzugsweise mit dem für diese Altersgruppe angepassten Vakzin von Biontech-Pfizer erfolgen. Alternativ ist auch eine Kinderdosis von Moderna ab sechs Jahren möglich. Bisher gab es keine generelle Empfehlung der Stiko, sondern nur für Kinder mit Vorerkrankungen oder mit Kontakt zu Risikopersonen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat davor gewarnt, nun Druck auf Eltern auszuüben Sie müssten frei entscheiden können, sagte der SPD-Politiker am Rande des Deutschen Ärztetages in Bremen. Er schließe sich der Empfehlung aber an. Lauterbach nannte die Entscheidung einen Fortschritt, der auch Kindern die Möglichkeit gebe, Krankheit und Schulausfall zu verhindern.

