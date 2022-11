Bayern will Arbeitszeitbegrenzung lockern

Nachrichtenarchiv - 30.11.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern will sich für flexiblere Arbeitszeiten einsetzen. Arbeits- und Sozialministerin Scharf sagte der Rheinischen Post, für einzelne Tage in der Woche sollten auf freiwilliger Basis Arbeitszeiten von mehr als zehn Stunden ermöglicht werden. "Wir müssen die Arbeitszeitgesetze endlich an die Realität der Lebenswelten der Menschen anpassen", so die CSU-Ministerin. Eine solche Flexibilität könne dabei helfen, Familie und Beruf besser zu vereinbaren. Außerdem könne man so dem Fachkräftemangel begegnen. Die Arbeits- und Sozialminister der Länder treffen sich heute in Perl im Saarland zu Beratungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2022 12:00 Uhr