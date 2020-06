Bayern will Anti-Corona-Maßnahmen offenbar weiter lockern

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern will offenbar seine Corona-Maßnahmen weiter lockern. Dem Vernehmen nach hat sich der Koalitionsausschuss am Abend darauf geeinigt, dass der Katastrophenfall beendet wird. Nach Informationen des BR sollen außerdem künftig im öffentlichen Raum wieder bis zu zehn Personen zusammenkommen dürfen. Bislang sind solche Treffen auf Angehörige zweier Haushalte beschränkt. Hotels in Bayern dürfen offenbar ihre Wellnessbereiche wieder öffnen – ausgeschlossen seien Dampfbäder. Lockerungen gibt es demnach auch im Bereich Gastronomie: Lokale und Restaurants sollen künftig wieder länger öffnen dürfen als bis 22 Uhr. In den Läden werden zudem statt 20 Quadratmeter pro Kunde künftig 10 Quadratmeter reichen. Am Vormittag kommt das Kabinett in München zusammen, um die Lockerungen offiziell zu beschließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 06:00 Uhr