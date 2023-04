Kurzmeldung ein/ausklappen Bayern will Abschuss von Wölfen erleichtern

München: Trotz juristischer Bedenken will die Staatsregierung schon in zwei Wochen den Abschuss von Wölfen in Bayern erleichtert. Die Staatsregierung werde rechtzeitig vor Beginn der Weidesaison am 1. Mai eine Verordnung dazu ausarbeiten, kündigte Ministerpräsident Söder an. Wirtschaftsminister Aiwanger räumte ein, dass man sich dabei juristisch auf dünnem Eis bewege. Nach deutschem und europäischem Recht ist der Wolf streng geschützt. Söder erläuterte, dass sich Bayern an einer ähnlichen Regelung in Tirol orientieren will. Gleichzeitig betonte er, die Entscheidung habe nichts mit den Spuren eines Bären in Oberbayern oder dem tödlichen Bären-Vorfall im Trentino zu tun. Dort habe man allerdings auch gesehen, dass Raubtiere Menschen angreifen. Die gesuchte Bärin in Nord-Italien wurde inzwischen eingefangen. Sie soll nun in ein Wild-Reservat gebracht werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2023 19:00 Uhr