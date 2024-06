Das Wetter: Sonne und Wolken, später Schauer und Gewitter, bis 27 Grad

Der Bayern-1-Wetterservice: Zunächst wechselnd bewölkt und länger sonnig; später von Westen her Schauer- und Gewitter, dabei lebhafter Wind. Temperaturen 22 bis 27 Grad. In der Nacht mitunter aufklarend, Temperaturen um 15 Grad. Morgen und auch am Dienstag und Mittwoch oft bewölkt und zeitweise Regen und recht windig. Nachts bis 10 Grad kalt, Tageshöchstwerte 15 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 30.06.2024 05:00 Uhr