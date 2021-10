Nachrichtenarchiv - 03.10.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überall sonnig und warm, besonders am Alpenrand und im Osten, nur im Raum Würzburg bewölkt und etwas Regen möglich. Höchstwerte 19 bis 26 Grad. Morgen mehr Wolken und deutlich kühler bei 13 bis 19 Grad. Am Dienstag und Mittwoch stark bewölkt und nass und noch etwas kälter.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 03.10.2021 05:00 Uhr