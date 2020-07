Bayern wendet schärfere Raser-Strafen vorerst nicht an

In den USA breitet sich das Coronavirus immer stärker aus

Washington: In den USA ist das Coronavirus weiter auf dem Vormarsch. Innerhalb eines Tages wurden über 55.000 Neuinfektionen festgestellt. Das ist bislang der weltweit höchste Wert. Besonders viele Ansteckungen gibt es im Süden und Westen der USA. In Florida wurden an einem Tag mehr als 10.000 neue Fälle registriert. Einige Bundesstaaten ordneten das Schließen von Bars und Stränden an. Der Gouverneuer von Texas führte eine Maskenpflicht ein, obwohl er vor kurzem noch dagegen war. Vizepräsident Pence betonte hingegen wieder, dass er keine Notwendigkeit dafür sehe. Insgesamt sind in den USA bislang mehr als 2,7 Millionen Corona-Infektionen und 128.000 Todesfälle registriert worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2020 06:00 Uhr