Bayern wendet schärfere Raser-Strafen vorerst nicht an

Söder hält weitere Corona-Lockerungen für möglich

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat weitere Corona-Lockerungen in Aussicht gestellt. Allerdings müsse man die weitere Infektionsentwicklung abwarten, so Söder im Interview mit dem BR. Wenn diesen Monat alles so stabil bleibe, könne er sich zum Beispiel vorstellen, die Anzahl der Veranstaltungen zu erhöhen. Auch über Schankwirtschaften könne man unter bestimmten Voraussetzungen reden, so Söder weiter. An der Maskenpflicht soll aber festgehalten werden. Der Mund-Nasen-Schutz werde noch länger erhalten bleiben, so Söder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2020 18:00 Uhr