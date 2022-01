Bayern wendet 2G plus für Gaststätten nicht an

Nachrichtenarchiv - 11.01.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern hält an seinen bisherigen Corona-Regeln fest und verzichtet auf die Einführung einer 2G-Plus-Regelung für die Gastronomie Diese hatte die Bund-Länder-Konferenz am vergangenen Freitag beschlossen. Nach einer Kabinettssitzung sagte Bayerns Gesundheitsminister Holetschek, die 2G-Regel in der Gastronome sei ausreichend und verhältnismäßg. Auch beim Thema Lockdown plant die Staatsregierung offenbar eine Lockerung der bisherigen Strategie. Staatskanzleichef Herrmann sagte, regionale Lockdowns seien womöglich bei sehr hohen Inzidenzen mit der Omikron-Variante nicht mehr angemessen. Das Kabinett einigte sich darauf, dass für Menschen mit Corona-Auffrischungsimpfung die zusätzliche Testpflicht künftig sofort nach dem Booster gilt und nicht erst nach zwei Wochen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2022 17:00 Uhr