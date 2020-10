Bayern weitet Liste mit Risikogebieten aus

Nachrichtenarchiv - 09.10.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern hat die Liste der innerdeutschen Corona-Risikogebiete deutlich ausgeweitet: Ab morgen zählt ganz Berlin dazu, außerdem Frankfurt am Main und Offenbach sowie die NRW-Städte Hamm, Herne und Remscheid. Und auch die Stadtgemeinde Bremen sowie die Lankreise Esslingen in Baden-Württemberg und die beiden niedersächsischen Landkreise Cloppenburg und Wesermarsch gelten nun aus bayerischer Sicht als Corona-Risikogebiete. Wer von dort in den Freistaat kommt, darf nicht mehr ohne Attest in Hotels oder in Fereinwohnungen beherbergt werden. Bei Verstößen drohen 5.000 Euro Geldbuße.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.10.2020 14:15 Uhr