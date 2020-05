Bayern weitet Corona-Tests in Sozialberufen aus

Nachrichtenarchiv - 26.05.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat eine deutliche Ausweitung von Corona-Tests in Pflege- und Sozialberufen angekündigt. Alle Mitarbeiter, Patienten und Bewohner in Bayerns Kliniken, Pflege- und Altenheimen können sich künftig regelmäßig testen lassen, aber auch Erzieher in Kitas und Lehrer. Außerdem soll es künftig im Freistaat eine Testgarantie geben, das heißt, wenn jemand Symptome hat, soll derjenige innerhalb von 24 Stunden ein Ergebnis bekommen. Die Kosten für die zusätzlichen Tests sollen laut Söder Bund und Krankenkassen übernehmen. Er kündigte 1000 neue Stellen für die bayerischen Gesundheitsämter an. Außerdem soll es künftig immer eine Notreserve an medizinischem Material geben, die für mindestens sechs Monate ausreicht. Söder stellte darüberhinaus auch eine Wiedereröffnung von Theatern, Konzerten und Kinos nach Pfingsten in Aussicht, allerdings unter strengen Auflagen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.05.2020 13:45 Uhr