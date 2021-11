Bayern weitet Corona-Maßnahmen aus

Nachrichtenarchiv - 07.11.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Auf bayerischen Intensivstationen müssen immer mehr Menschen wegen einer Covid-Infektion behandelt werden. Die sogenannte Krankenhaus-Ampel steht deshalb inzwischen auf "Gelb". Ab heute werden deshalb die Corona-Regeln im Freistaat verschärft. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss in Gaststätten oder bei Veranstaltungen nun einen negativen PCR-Test vorlegen. Ein Schnelltest reicht nicht mehr aus. Zudem gilt nun wieder eine generelle FFP2-Maskenpflicht. Viele bayerische Regionen gelten aber als "regionale Hotspots". Wo die Sieben-Tage-Inzidenz über 300 liegt und zusätzlich die Intensivbetten in der Region zu mehr als 80 Prozent belegt sind, gelten die verschärften Vorschriften der roten Krankenhaus-Ampel - etwa in den Landkreisen Neu-Ulm, und Augsburg sowie in den Städten Schweinfurt und Regensburg. - Die Sieben-Tage-Inzidenz ist derweil heute weiter gestiegen. Laut RKI liegt der Wert für ganz Deutschland aktuell bei 191,5.In Bayern beträgt die Inzidenz 293.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2021 08:00 Uhr