Bayern wehrt sich gegen unterschiedliche Strompreiszonen

München: Bayern lehnt die von der Bundesnetzagentur vorgeschlagenen unterschiedlichen Strompreiszonen entschieden ab. Ministerpräsident Söder sprach in der Süddeutschen Zeitung von einem großen Fehler, sollte dieser Plan in die Tat umgesetzt werden. Wörtlich sagte Söder, wer solchen Zonen das Wort redet, der legt die Axt an den Industriestandort Deutschland und gefährdet Süddeutschland als das industrielle Herz der Republik. Die Bundesnetzagentur hatte am Wochenende dafür plädiert, in Regionen mit viel Windkraft den Strompreis günstiger zu machen. Der niedersächsische Ministerpräsident Weil bewertet die Idee positiv. Dort wird deutlich mehr Windenergie produziert als in Bayern und Baden-Württemberg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2023 12:15 Uhr