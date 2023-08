München: Bayern wehrt sich gegen unterschiedliche Strompreiszonen in Deutschland. Bayerns Ministerpräsident Söder bezeichnete die Pläne in der "Süddeutschen Zeitung" als Fehler. Nach seinen Worten gefährden unterschiedliche Preise Süddeutschland als industrielles Herz der Republik. Laut Söder droht dadurch eine weitere Abwanderung von Industriebetrieben aus Deutschland und ein wirtschaftlicher Abstieg. Die Bundesnetzagentur hatte sich für eine Strompreisreform mit niedrigeren Gebühren für Regionen mit viel Windkraft ausgesprochen. In Bayern, aber auch in Ländern wie Baden-Württemberg, wird deutlich weniger Windenergie produziert als in norddeutschen Bundesländern. Niedersachsens Ministerpräsident Weil begrüßt die Reform.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2023 09:00 Uhr