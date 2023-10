Bayern-Wahl: CSU gewinnt, enges Renne um Platz 2

München: Bayern hat gewählt und laut einer ersten Prognose von Infratest Dimap für die ARD steht es aktuell wie folgt: CSU: 37 Prozent. Grüne: 16 Prozent. Freie Wähler: 14 Prozent. AfD: 15 Prozent SPD:8,5 Prozent. FDP: 3 Prozent. Die Freien Demokraten wären damit nicht mehr im bayerischen Landtag vertreten, die CSU läge damit ungefähr auf dem Niveau des Ergebnisses von 2018. Zweitstärkste Kraft blieben laut der Prognose die Grünen. Allerdings setzt sich auch in Bayern der Trend zur Briefwahl fort. Daher sind die Prognosen, die auf der Basis von Befragungen direkt an den Wahllokalen durchgeführt werden, weniger aussagekräftig als früher. Mit den ersten Hochrechnungen wird in einer halben Stunde gerechnet. Alle Details zur Bayernwahl finden Sie auch auf BR24.de oder in der BR24-App.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 18:00 Uhr