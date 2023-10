Bayern wählt neuen Landtag

München: Noch knapp zwei Stunden haben in Bayern die Wahllokale geöffnet: In München lag die Wahlbeteiligung - einschließlich Briefwähler - am Mittag bei fast 51 Prozent und damit höher als vor fünf Jahren. In Nürnberg lag sie mit 26 Prozent in etwa auf dem Niveau der letzten Landtagswahl. Umfragen zufolge können die CSU und die Freien Wähler hoffen, ihre Regierungskoalition fortsetzen zu können. Spannend dürfte werden, ob die Freien Wähler, die Grünen oder die AfD zweitstärkste Partei werden. In Umfragen lagen sie etwa gleichauf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.10.2023 16:00 Uhr