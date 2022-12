Bayern verzichtet ab Samstag auf Maskenpflicht im ÖPNV

Nachrichtenarchiv - 06.12.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ab kommendem Samstag müssen in Bayern keine Masken mehr in Bussen und Bahnen getragen werden. Das hat das Kabinett am Vormittag entschieden, wie Staatskanzleichef Herrmann bestätigte. Gesundheitsminister Holetschek sagte dazu, man habe die Pandemie-Lage neu beurteilt und halte die Entscheidung für verantwortbar. Eine Maskenpflicht im ÖPNV sei derzeit nicht verhältnismäßig. Holetschek betonte, man empfehle aber weiterhin eine Maske in Bussen und Bahnen zu tragen. Auch Sachsen-Anhalt schafft die Pflicht ab und setzt nach eigenen Angaben auf mehr Eigenverantwortung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2022 16:00 Uhr