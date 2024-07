Bayern verzeichnet zum Auftakt nur sieben Anträge für Cannabis-Anbau

München: Zum Auftakt des Genehmigungsverfahrens sind in Bayern nur sieben Anträge von Cannabis-Anbauvereinen eingereicht worden. Nach Angaben von Staatskanzleichef Herrmann waren alle Anträge unvollständig. Bisher sei noch keine Genehmigung erteilt worden, so der CSU-Politiker nach einer Kabinettssitzung. Herrmann betonte, dass es in Bayern wie angekündigt ein sehr restriktives Vorgehen bei den Anträgen und auch im Umgang mit Cannabis geben werde. Die Zahl der Anbau-Vereine sol, begrenzt werden, außerdem erhält das zuständige Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit laut Herrmann mehr Planstellen für die Kontrolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2024 16:00 Uhr