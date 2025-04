Bayern verzeichnet im Bundesvergleich wenige Messer-Angriffe

Messerangriffe sind 0,14 Prozent aller Straftaten: Laut Polizeistatistik kommen in Bayern auf 100.000 Einwohner 14 Messer-Attacken. In Berlin sind es 93. In der Hälfte aller Fälle handelt es sich um keine Straftat, sondern um eine Bedrohung. Das bayerische Innenministerium will dennoch ein genaues Lagebild erstellen. Hintergrund ist, dass der Freistaat den Kommunen die Möglichkeit übertragen hat, Messerverbots-Zonen auszuweisen.

