Bayern verzeichnet bundesweit die meisten Badetoten

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Nenndorf: In Bayern sind heuer schon mehr Menschen bei Badeunfällen gestorben als im Vorjahr - und mehr als in den anderen Bundesländern. Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft kamen 54 Menschen an Seen, Flüssen oder Pools im Freistaat ums Leben. Gründe dafür seien zum einen der sonnige und heiße Sommer - außerdem unterschätzten viele Stand-Up-Paddler den Sport: Mindestens vier von ihnen starben, als sie ohne Rettungsweste auf dem Wasser unterwegs waren, teilte der DLRG-Landesverband Bayern mit. Bundesweit starben bis zum Ende des Sommers knapp 290 Menschen beim Baden - die meisten in ungesicherten Gewässern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.09.2022 14:45 Uhr