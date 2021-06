Bayern verteilt zusätzliche Impfdosen an unterversorgte Regionen

München: Bayern liegt nach einer Korrektur der Impfzahlen durch das Robert-Koch-Institut im Ländervergleich bei den Erstimpfungen auf dem vorletzten Platz. Die Quote ist aktuell nur in Sachsen niedriger. Bei den Zweitimpfungen belegt Bayern einen Platz im Mittelfeld. Gesundheitsminister Holetschek will jetzt bayerische Regionen mit schwacher Impfquote mit zusätzlichem Impfstoff versorgen. Wie Holetschek mitteilte, sollen demnach weitere 140.000 Dosen in 28 Landkreise und kreisfreie Städte geliefert werden. Das soll regionale Ungleichgewichte beseitigen. Diese entstehen etwa, wenn es in Regionen eine niedrigere Dichte bei niedergelassenen Ärzten gibt und somit weniger Impfungen in den Praxen möglich sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2021 17:30 Uhr