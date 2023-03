Bayern verteidigt Tabellenführung in der Bundesliga

Kurzmeldung ein/ausklappen Söder will bis zum Sommer Klage gegen Länderfinanzausgleich einreichen

München: Bayern will noch in diesem Halbjahr Klage gegen den Länderfinanzausgleich einreichen. Das kündigte Ministerpräsident Söder an. Der "Bild am Sonntag" sagte er, es sei eine Schmerzgrenze erreicht. Im vergangenen Jahr trug Bayern mit insgesamt knapp 10 Milliarden Euro die größte Last im Länderfinanzausgleich. Söder hatte deshalb schon in den vergangenen Monaten mehrfach eine Klage ins Spiel gebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2023 06:00 Uhr