Bayern verstärkt Kontrollen an Landesgrenzen

München: Im Kampf gegen die Schleuser-Kriminalität verstärkt Bayern die Kontrollen an den Grenzen zu Österreich und Tschechien. Wie das Innenministerium in München mitteilte, wird die Bereitschaftspolizei jede Woche bis zu 75 Beamte zur Unterstützung der Grenzpolizei abstellen. Minister Herrmann sagte, man setze auf einen hohen Kontrolldruck, um menschenverachtende Schleuser aus dem Verkehr zu ziehen. Im Kampf gegen die Schleuser-Kriminalität sind heute mehr als 350 Polizisten in fünf Bundesländern zu einer Razzia ausgerückt. Dabei verhafteten die Beamten fünf verdächtige Syrer, die mehr als 100 Menschen illegal nach Deutschland gebracht haben sollen. Die Geschleusten haben nach Polizei-Angaben bis zu 7.000 Euro dafür bezahlt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2023 15:00 Uhr