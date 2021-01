Bayern verschiebt wegen Corona alle Schulabschlussprüfungen

München: Wegen der Corona-Pandemie werden in Bayern in diesem Jahr die Abschlussprüfungen für alle Schularten nach hinten verschoben. Kultusminister Piazolo gab den neuen Zeitplan bekannt und versprach allen Jugendlichen faire Bedingungen für die Prüfungen. Diese beginnen demnach an den Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen Anfang Juli, an den Fachober- und Berufsoberschulen am 10. Juni. Der Auftakt für die Abiturprüfungen an den Gymnasien erfolgt am 12. Mai. Für die Grundschulen kündigte das Kultusministerium an, es werde weniger Probearbeiten geben, das Übertrittszeugnis werde am 7. Mai ausgehändigt. In einer ersten Reaktion sprach der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband von einem notwendigen Schritt, es gebe aber noch Gesprächsbedarf, etwa beim Übertrittszeugnis.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2021 15:00 Uhr