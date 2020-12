Bayern verschärft die Corona-Maßnahmen deutlich

Lufthansa streicht bis Jahresende 29.000 Jobs

Frankfurt am Main: Die Lufthansa baut wegen der Corona-Pandemie massiv Jobs ab. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte einen Bericht der Bild am Sonntag, wonach bis zum Jahresende 29 000 Stellen gestrichen werden. Im Ausland sollen demnach über 20 000 Jobs wegfallen. Im nächsten Jahr werden in Deutschland wohl weitere 10 000 Stellen abgebaut. Gleichzeitig steigt bei der Lufthansa aktuell die Nachfrage nach Flügen über Weihnachten und Silvester an. Die Sprecherin bestätigte, dass sich Buchungen für die Kanareninseln Teneriffa- und Fuerteventura verdreifacht haben. Noch stärker sei die Nachfrage nach Flugtickets in Richtung Kapstadt in Südafrika und Cancún in Mexiko gestiegen. Trotzdem stehen aktuell viele Flugzeuge der Airline am Boden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2020 18:00 Uhr