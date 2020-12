Bayern verschärft die Corona-Auflagen ab Mittwoch

München: Wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen will die bayerische Staatsregierung wieder den Katastrophenfall ausrufen. Das ist Teil eines 10-Punke-Plans, auf den sich Ministerpräsident Söder und das Kabinett bei einer Sondersitzung geeinigt haben. Unter anderem gilt eine allgemeine Ausgangsbeschränkung für ganz Bayern, in den Hotspots treten zudem nächtliche Ausgangsperren in Kraft. Ministerpräsident Söder sagte am Abend im BR Fernsehen, er wisse, dass dies ein wuchtiges Mittel sei, aber es gehe darum, private Partys zu unterbinden. Für die Schulen plant die Staatsregierung Auflagen für die Jahrgangsstufen ab der 8. Klasse. Für sie soll bayernweit Wechselunterricht stattfinden, in Hotspots wird auf Homeschooling umgestellt. Außerdem werden die Kontaktbeschränkungen nur an Weihnachten gelockert. An Silvester gilt wieder: Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Am Dienstag soll der Landtag darüber beraten, ab Mittwoch sollen die Regeln dann gelten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2020 20:00 Uhr