Bayern verschärft Corona-Schutzmaßmahmen

München: Angesichts der hohen Zahl belegter Intensivbetten gelten in Bayern ab heute neue Corona-Schutzmaßnahmen. Da die Krankenhausampel auf "Gelb" steht, ist der Zutritt zu Gasthäusern und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nur noch für Geimpfte, Genesene und Menschen mit negativem PCR-Test erlaubt. Ein Antigen-Schnelltest reicht nicht mehr aus. Außerdem muss generell wieder eine FFP2-Maske getragen werden. In vielen Regionen des Freistaats gelten die verschärften Vorschriften der roten Krankenhaus-Ampel, etwa in den Landkreisen Oberallgäu, Deggendorf und den Städten Rosenheim und Regensburg. Unter anderem müssen dort Arbeitnehmer mit Kundenkontakt eine Impfung nachweisen oder sich regelmäßig testen lassen. Bayern ist nach Sachsen und Thüringen das Land, das derzeit am stärksten von der vierten Corona-Welle betroffen ist. Das Robert Koch-Institut gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute Früh mit 191,5 an. In Bayern ist sie auf 293 gestiegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2021 06:00 Uhr