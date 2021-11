Bayern verschärft Corona-Regeln

Braun will "grundlegenden Neuanfang" für die CDU

Berlin: Der geschäftsführende Kanzleramtsminister Braun hat an der CDU-Basis um Unterstützung für seine Bewerbung um den Parteivorsitz geworben. In einem Brief an die CDU-Mitglieder spricht sich Braun für einen "grundlegenden Neuanfang" in der Partei aus. Darin erklärt Braun, die CDU müsse nach dem historisch schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl schnell wieder stark werden und eine konstruktive Opposition bilden. Entscheidend sei dabei die Geschlossenheit der Schwesterparteien CDU und CSU. Braun strebt eine gemeinsame Vereinbarung darüber an, wie die Unionsparteien künftig ihren Kanzlerkandidaten nominieren. Neben Braun will auch der Außenpolitiker Röttgen für den CDU-Vorsitz kandidieren. Es wird zudem erwartet, dass der frühere Fraktionschef Merz ins Rennen geht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.11.2021 22:15 Uhr