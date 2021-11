Bayern verschärft Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 14.11.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Angesichts der sich zuspitzenden Coronalage verschärft Bayern erneut die Corona-Maßnahmen. Das hat Ministerpräsident Söder mitgeteilt. Ab Dienstag werde im Freistaat fast überall im öffentlichen Leben die 2G-Regelung in Kraft treten - außer bei Veranstaltungen auch im Gastronomie- und Hotelbetrieb. Dort werde zusätzlich eine Maskenpflicht bestehen, um Impfdurchbrüche zu vermeiden, so Söder. In Clubs und Diskotheken braucht es dann zusätzlich zum 2G-Nachweis auch einen negativen Corona-Test. Außerdem sollen die Boosterimpfungen in Bayern vorangebracht werden und zwar fünf Monate nach der zweiten Impfung. Allerdings könne Bayern wegen der bundesweiten Regelung nicht mehr tun. Da ein Kollaps des Gesundheitswesens drohe, appellierte Söder eindringlich zu strengeren, deutschlandweiten Regeln. Es brauche eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, mehr Tests in Kitas sowie eine Obergrenze bei Veranstaltungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2021 17:00 Uhr