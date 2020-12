Bayern verschärft ab heute Einreiseregeln

Nachrichtenarchiv - 23.12.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern treten in diesen Minuten verschärfte Einreisebestimmungen in Kraft. Sie gelten für Menschen, die aus ausländischen Corona-Risikogebieten in den Freistaat kommen - dazu zählen auch fast alle europäischen Regionen. Wie das bayerische Kabinett beschlossen hat, müssen Einreisende oder Reiserückkehrer spätestens nach 72 Stunden einen negativen Corona-Test beim zuständigen Gesundheitsamt vorlegen. Der Abstrich kann entweder im Ausland gemacht werden oder in Bayern. Die Testpflicht ergänzt die bereits bestehenden Quarantäneregeln für Rückkehrer aus Risikogebieten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.12.2020 00:00 Uhr