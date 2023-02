Bayern verliert Prozess um den Namen "Neuschwanstein"

Kurzmeldung ein/ausklappen Starker Schneefall sorgt für Schulausfälle in Ostbayern

Regen: Starker Schneefall sorgt in Ostbayern dafür, dass in vielen Orten die Schule morgen ausfällt. In den Landkreisen Cham, Freyung-Grafenau, Passau, Rottal-Inn, Regen und Straubing-Bogen sowie in den Städten Deggendorf und Passau findet kein Unterricht statt, im Landkreis Deggendorf sind nur die Orte nördlich der Donau betroffen. Das Winterwetter hat schon den ganzen Tag zu starken Behinderungen auf den Straßen geführt. Allein in Niederbayern kam es laut Polizei zu rund 200 Einsätzen. Mehrere Bäume waren umgestürzt, Autofahrer in Gräben gerutscht, auf der A3 bei Aicha vorm Wald blockierten querstehende Lkw die Autobahn - ähnlich auf der B20 im Raum Landau und Eggenfelden. Einige Bereiche im Bayerischen Wald sind wegen Schneebruch-Gefahr gesperrt. Die Waldbahn musste den Verkehr bis auf Weiteres einstellen. In Oberfranken kam es zu witterungsbedingten Stromausfällen: In Ebermannstadt im Landkreis Forchheim waren gegen Mittag mehrere tausend Haushalte betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2023 21:00 Uhr