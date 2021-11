Bayern verlegt Intensivpatienten im großen Stil in andere Bundesländer

Nachrichtenarchiv - 24.11.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen überfüllten Intensivstationen verlegt Bayern jetzt im großen Stil Patienten in andere Bundesländer. Aus dem Freistaat sowie aus Ostdeutschland sollen bis zum Wochenende insgesamt etwa 80 Patienten in Regionen der Bundesrepublik gebracht werden, in denen noch Intensivbetten frei sind. Das teilte die Innenministerkonferenz mit. Unterdessen nimmt die Impfkampagne laut Robert Koch-Institut an Fahrt auf. Gestern wurden mit knapp 640.000 Menschen so viele geimpft wie seit Ende Juli nicht mehr. Drei Viertel von ihnen erhielten allerdings eine Auffrischungsimpfung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2021 14:00 Uhr