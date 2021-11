Bayern verlegt erste Corona-Intensivpatienten

Nachrichtenarchiv - 26.11.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Um die Krankenhäuser in bayerischen Corona-Hotspots zu entlasten, werden erste an Covid erkrankte Intensivpatienten jetzt in andere Bundesländer verlegt. Ein Airbus der Luftwaffe hat sechs Menschen aus Schwaben nach Nordrhein-Westfalen gebracht. Drei von ihnen sollen in Münster, drei im Umland der Stadt weiterbehandelt werden. Insgesamt sollen laut Innenministerium zunächst 50 Patienten verlegt werden, etwa 30 bis kommenden Sonntag. Im Freistaat liegen aktuell 1037 schwerkranke Covid-Patienten auf den Intensivstationen. In rund der Hälfte aller bayerischen Landkreise und größeren Städte sind die Intensivbetten bereits knapp. Aber auch die Bundesländer im Norden und im Westen Deutschlands haben nur begrenzte Kapazitäten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2021 19:00 Uhr