Bayern verlangt vom Bund Klarstellung zur Vorratsdatenspeicherung

Berlin verschärft Corona-Beschränkungen

Berlin: Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hat der Senat der Hauptstadt neue Beschränkungen beschlossen. Ab Samstag müssen in Berlin Bars, Restaurants und Kioske zwischen 23 und 6 Uhr geschlossen bleiben. Tankstellen dürfen zwar offen haben, dürfen aber keinen Alkohol verkaufen. Nach 23 Uhr dürfen sich höchstens noch fünf Personen gemeinsam im Freien aufhalten, in privaten Räumen bis zu zehn. Damit sollen Partys verhindert werden. Berlins regierender Bürgermeister Müller sprach von "erheblichen Eingriffen", die aber nötig seien, um einen kompletten Lockdown zu verhindern. In vier Berliner Bezirken liegt der 7-Tage-Inzidenzwert inzwischen über dem Warnwert von 50. Auch in Frankfurt am Main gilt voraussichtlich ab Freitag eine Sperrstunde von 22 bis 6 Uhr. Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum wird verboten und an privaten Feiern dürfen nur noch maximal 25 Menschen teilnehmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.10.2020 01:00 Uhr