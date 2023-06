Bayern verlangt Prüfung aller Gleisbetten nach Bericht zu Burgrain-Unglück

Meldungsarchiv - 01.06.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Bayerns Verkehrsminister Bernreiter hat eine Überprüfung aller Betonschwellen in Gleisbetten gefordert. Er reagierte damit auf einen Zwischenbericht der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung zum Zugunglück in Burgrain vor einem Jahr. In dem Papier wird davon ausgegangen, dass höchstwahrscheinlich schadhafte Betonschwellen für die Katastrophe veranwortlich waren. Bernreiter verlangte von der Bahn, rechtzeitig darüber zu informieren, wann und wo es im Zugverkehr Behinderungen gibt, wenn Schwellen ersetzt werden. Die Bahn wiederum verwies darauf, dass gleich nach dem Zugunglück mit Inspektionsarbeiten begonnen wurde. In diesem Jahr soll fast eine halbe Million Schwellen ausgetauscht werden.

