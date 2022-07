Bayern verlängert Maskenpflicht in Bus und Bahn

Nachrichtenarchiv - 19.07.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen der steigenden Corona-Inzidenz muss in bayerischen Bussen und Bahnen auch weiterhin Maske getragen werden. Die Staatsregierung hat die geltenden Corona-Regeln bis zum 20. August verlängert. Das bedeutet auch, dass die Maskenpflicht in sogenannten vulnernablen Einrichtungen vier weitere Wochen gilt. Dazu zählen unter anderen Arztpraxen, Krankenhäuser sowie Behinderten- und Pflegeheime. Außerdem müssen Menschen, die diese Einrichtungen betreten, einen Test vorlegen. Zur Begründung sagte Staatskanzlei-Chef Herrmann, die Corona-Welle rolle weiter. Die Lage in den Krankenhäusern sei aber noch beherrschbar. Allerdings klagen die Kliniken wegen Covid-erkrankter Mitarbeiter über Personalengpässe. Zuletzt ist die bayernweite Wochen-Inzidenz auf rund 890 gestiegen. Aktuell liegen im Freistaat etwa 200 Corona-Patienten auf Intensivstation. In der Spitze waren es Anfang Dezember über 1.000.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.07.2022 14:15 Uhr