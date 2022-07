Bayern verlängert Maskenpflicht in Bus und Bahn

Nachrichtenarchiv - 19.07.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatsregierung hat die geltenden Corona-Regeln bis zum 20. August verlängert. Dazu zählt unter anderem die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie die Testpflicht in vulnerablen Einrichtungen wie Pflegenheimen. Nach einer Kabinettssitzung sagte Staatskanzlei-Chef Herrmann, die Corona-Welle rolle weiter, die Zahlen seien relativ hoch. Die Zahl der belegten Betten in den Krankenhäusern sei jedoch aktuell noch immer beherrschbar. Allerdings machen die vielen Corona-Fälle beim Personal den Kliniken zu schaffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2022 14:00 Uhr