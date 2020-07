Bayern verlängert Kontaktbeschränkungen bis 19. Juli

Nachrichtenarchiv - 01.07.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern hat die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie um zwei Wochen verlängert. Statt bis 5. Juli gelten sie nun vorerst bis 19. Juli. Das teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit. Damit ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum auch weiterhin nur in der Familie sowie mit Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstands oder in einer Gruppe von bis zu zehn Personen gestattet. Die bayerische Staatsregierung bleibt damit bei ihrer vorsichtigen Linie - in einzelnen anderen Bundesländern wurden die Kontaktbeschränkungen bereits weiter gelockert oder sogar aufgehoben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.07.2020 19:45 Uhr