Bayern verlängert Hilfsprogramm für Laienmusik

Von der Leyen und Michel unterzeichnen Brexit-Handelsabkommen

Brüssel: Wie erwartet haben die Spitzen der Europäischen Union das Handelsabkommen mit Großbritannien unterzeichnet. EU-Kommissionschefin von der Leyen und Ratspräsident Michel unterschrieben den Vertrag am Vormittag in einer kurzen Zeremonie. Michel würdigte das Post-Brexit-Abkommen als fair und ausgewogen. Nun muss noch das britische Parlament über den Deal abstimmen. Es gilt als sicher, dass sowohl Unterhaus als auch Oberhaus den Pakt über die neuen Handelsregeln zwischen Großbritannien und den 27 EU-Staaten billigen. Das Europäische Parlament wird erst in einigen Wochen darüber debattieren, der Vertrag tritt dennoch am 1. Januar provisorisch in Kraft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.12.2020 10:45 Uhr