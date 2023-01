Bayern verlängert Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung

Nachrichtenarchiv - 31.01.2023 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern verlängert die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung. Das hat Finanzminister Füracker nach einer Kabinettssitzung in München bekannt gegeben. Eigentlich müssen die Unterlagen bis Mitternacht eingereicht werden. Etwa ein Drittel der Grund- und Immobilienbesitzer sind wohl noch säumig. Füracker hatte zuvor im BR das bayerische Modell nochmals als gerechter als das Bundesmodell bezeichnet. Dass im Freistaat nur die Wohnfläche und die Größe des Grundstücks angegeben werden müssen, sei auch deutlich unbürokratischer, so der CSU-Politiker. Mit dem Bundesmodell werde die Grundsteuer wegen steigender Bodenrichtwerte alle sieben Jahre erhöht werden. Das sei in Bayern nicht der Fall.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2023 13:00 Uhr