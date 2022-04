Bayern verkürzt Corona-Isolation auf fünf Tage

Kassen ziehen positive Bilanz der elektronischen Krankmeldungen

Berlin: Die gesetzlichen Krankenkassen ziehen eine erste positive Bilanz zum Start der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Der GKV-Spitzenverband geht davon aus, dass sie bald in vollem Umfang funktioniert. Bislang wurden im Rahmen eines Pilotprojekts mehr als eine Million Datensätze zwischen Kassen und Arbeitgebern ausgetauscht - in 80 Prozent der Fälle auf elektronischem Weg. Arztpraxen sind seit Anfang des Jahres verpflichtet, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung per Telematik-System an die Kassen zu schicken. Viele Praxen sind dazu aber technisch noch nicht in der Lage und drucken die Krankmeldung weiter aus. Der Versicherte muss sie dann per Post an die Krankenkasse senden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2022 15:00 Uhr