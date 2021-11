Bayern verhängt regionalen Lockdown und sagt alle Weihnachtsmärkte ab

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern setzt auf weitere Einschränkungen, um den rasanten Anstieg der Corona-Fälle einzudämmen. Ministerpräsident Söder sprach von einer erdrückenden Lage. Deshalb werden Bars, Clubs und Diskotheken wieder geschlossen. Bayernweit werden alle Weihnachtsmärkte abgesagt. Außerdem kündigte Söder einen De-Facto-Lockdown für Ungeimpfte an. Für sie gelten Kontaktbeschränkungen, maximal fünf Menschen dürfen sich treffen. Auch für Friseure und Hochschulen gilt künftig die 2G-Regel. In Stadien oder Theatern darf nur ein Viertel der Plätze belegt werden. Die Besucher müssen geimpft oder genesen sein, Masken tragen und zusätzlich einen aktuellen Test vorweisen. Noch strengere Regeln gelten für Landkreise, in denen die Inzidenz über tausend liegt. Dort schließen alle Gaststätten, Sport- und Kulturveranstaltungen werden abgesagt. Aktuell ist das in den Landkreisen Rottal-Inn, Freyung-Grafenau, Berchtesgadener Land, Traunstein, Mühldorf, Landshut, Dingolfing-Landau sowie im Landkreis Passau der Fall. Geschäfte bleiben offen, allerdings müssen sie die Zahl der Kunden beschränken. Die Schulen im Freistaat bleiben geöffnet. Die neuen Regeln sollen kommenden Dienstag vom Parlament verabschiedet werden und am Mittwoch in Kraft treten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.11.2021 13:45 Uhr