Bayern verhängt regionalen Lockdown und sagt alle Weihnachtsmärkte ab

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern verhängt für von der Corona-Pandemie besonders stark betroffene Regionen einen Lockdown. Das hat Ministerpräsident Söder vor Kurzem mitgeteilt. In den Kreisen mit einer Inzidenz von über 1.000 müssen demnach Hotels und Gastronomie schließen, Sport- und Kulturveranstaltungen dürfen nicht stattfinden. Im ganzen Freistaat treten zudem schärfere Regeln in Kraft. Alle Weihnachtsmärkte werden abgesagt, Clubs, Diskotheken und Bars müssen schließen. Bei Sport- und Kulturveranstaltungen gilt eine maximale Besucher-Auslastung von 25 Prozent bei gleichzeitiger Maskenpflicht und 2G plus. Das heißt, dass nur Geimpfte und Genesen mit Schnelltest Zutritt haben. 2G plus wird unter anderem auch für Restaurant-Besuche eingeführt. Für Ungeimpfte gelten künftig Kontaktbeschränkungen. Es dürfen sich nur noch fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, Kinder unter zwölf Jahren sind ausgenommen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.11.2021 13:45 Uhr