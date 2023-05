Bayern und Sachsen wollen bei Migrationspolitik Druck auf Bund erhöhen

Meldungsarchiv - 02.05.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Wunsiedel: Bayern und Sachsen wollen in der Migrationspolitik den Druck auf die Bundesregierung erhöhen. Nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung in Wunsiedel sprach Bayerns Ministerpräsidenten Söder von einer "grob länderunfreundlichen" Politik der Ampel-Koalition. Die Bundesländer hätten im vergangenen Jahr 16 Milliarden Euro für die Unterbringung von Flüchtlingen bezahlt. Der Bund plane nun, 2,75 Milliarden zur Verfügung zu stellen - das sei einfach zu wenig. Der sächsische Ministerpräsident Kretscher von der CDU sagte, die Zahl der Menschen, die nach Deutschland komme, müsse reduziert werden. Die Bundesländer seien sich in ihren Forderungen parteiübergreifend immer häufiger einig. Bayern und Sachsen schlossen außerdem eine Kooperationsvereinbarung: Die beiden Freistaaten wollen künftig in den Bereichen Energie, Verkehr, Bildung und Digitalisierung stärker zusammenarbeiten.

