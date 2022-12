Bayern und Sachsen-Anhalt heben Maskenpflicht im Nahverkehr auf

Nachrichtenarchiv - 06.12.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Als erste Bundesländer schaffen Bayern und Sachsen-Anhalt die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr ab. In Sachsen-Anhalt muss ab übermorgen kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden, in Bayern ab Samstag. Ministerpräsident Söder nannte als Grund, dass die Infektionslage seit langem stabil sei. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, und Gesundheitsminister Lauterbach kritisierten das Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn. Sie plädierten dafür, die jetzigen Regeln zu den Masken und zur Isolation beizubehalten. Die FDP forderte dagegen, nun auch die Maskenpflicht in den Fernzügen aufzuheben. Sie gilt noch bis April.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2022 21:00 Uhr