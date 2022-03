Bayern und Österreich verstärken Energie-Kooperation

Russland und die Ukraine verhandeln in Istanbul

Istanbul: Vertreter Russlands und der Ukraine starten heute in der Türkei eine neue Verhandlungsrunde. Die Gespräche beginnen am frühen Vormittag in Istanbul und sollen bis morgen dauern. Der türkische Präsident Erdogan teilte mit, er hoffe auf einen baldigen Waffenstillstand in der Ukraine. Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj wird es in Istanbul einerseits um Sicherheitsgarantien für sein Land gehen, andererseits um die Neutralität der Ukraine. Es sind die ersten direkten Gespräche zwischen beiden Seiten seit fast drei Wochen. Die Kämpfe in der Ukraine gehen unvermindert weiter. Von ukrainischer Seite heißt es, man habe die russischen Streitkräfte aus einigen Vororten von Kiew und Charkiw vertreiben können. Überprüfen lassen sich diese Angaben aber nicht. Der Kreml trat am Abend Spekulationen entgegen, Russland könnte womöglich Atomwaffen einsetzen. Kremlsprecher Peskow betonte, an einen solchen Einsatz denke niemand in Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2022 06:00 Uhr