Bayern und NRW kritisieren geplante Krankenhaus-Reform

04.12.2022 13:00 Uhr

München: Bayern und Nordrhein-Westfalen haben in einer gemeinsamen Erklärung eine flächendeckende Krankenhaus-Versorgung gefordert. In dem Papier heißt es, der ländliche Raum dürfe nicht vernachlässigt werden. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek betonte, Krankenhaus-Planung sei Ländersache und müsse auch in Länderhand bleiben. Er reagiert damit auf Pläne von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Danach sollen Krankenhäuser nicht mehr jede Art der Behandlung vorhalten und sich mehr ambulant ausrichten. In der Erklärung von Bayern und NRW ist von zentralistischer Gleichmacherei und planwirtschaftlichen Strukturen die Rede. NRW-Gesundheitsminister Laumann begrüßte allerdings die geplante Abschaffung der Fallpauschalen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2022 13:00 Uhr