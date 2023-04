Bayern und NRW beraten über Migrationsproblematik

Meldungsarchiv - 25.04.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Bayern und Nordrhein-Westfalen treffen sich am späten Vormittag zu einer gemeinsamen Kabinettssitzung in der Residenz. Im Fokus steht das Thema Migration. Beide Länder sehen in der Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten für ihre Städte und Gemeinden schon lange ein finanzielles Problem. Bayerns Ministerpräsident Söder will deshalb mit seinem Amtskollegen aus NRW, Wüst, gemeinsame Positionen ausloten, die dann beim bevorstehenden Flüchtlingsgipfel mit Kanzler Scholz auf den Tisch kommen sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2023 10:00 Uhr