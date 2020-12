Bayern und Leipzig trennen sich im Spitzenspiel der Fußballbundesliga 3:3

Bombenentschärfung morgen früh in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main: In der hessischen Großstadt soll morgen Früh eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Bis 8:00 Uhr müssen deswegen rund 13.000 Menschen ihre Wohnungen im Stadtteil Gallus verlassen. Betroffen sind auch mehrere Altenheime. Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger war am Donnerstag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Weil sich der Frankfurter Hauptbahnhof in der Nähe befindet, kommt es auch zu Beeinträchtigungen bei Fern- und Regionalzügen. So werden einige ICEs nicht dort, sondern am Süd-Bahnhof halten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.12.2020 21:15 Uhr